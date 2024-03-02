В частности, в поселок Ласточкино Донецкой области. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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"Сейчас я вижу, что российская армия с колес пытается въехать в небольшие населенные пункты, например, Ласточкино, на эйфории от захвата Авдеевки. Авдеевка держалась долго, но угроза окружения, к сожалению, заставила наших военных оставлять эти позиции", – сказал он.
Враг будет растягивать период наступления
Иван Ступак отметил, что россияне с большой надеждой начинали двигаться дальше, но впоследствии, вероятнее всего, будет уменьшение интенсивности боевых действий. Захватчикам нужно будет подтянуть резервы, личный состав, технику, оружие, боеприпасы и так далее.
По его мнению, в марте враг будет продолжать свои наступательные операции и растянет их до мая. Ведь в период перед президентскими "выборами", инаугурации Владимира Путина в России очень положительно будут воспринимать любые продвижения.
В период март – середина марта, вероятнее всего, россияне еще будут продолжать свои наступательные операции. Я считаю, что период наступления оккупанты попытаются растянуть еще до мая. Потому что в это время очень хорошо воспринимаются любые победы,
– предположил экс-сотрудник СБУ.
Российские паблики пишут, что после якобы "захвата Крынок" оккупантами некоторые командующие поехали в Москву получать награды и звания.
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Авдеевском направлении враг увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов. Оккупанты имеют значительное преимущество в боеприпасах, а также наращивают численность штурмовых групп.
- Зато Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты.
- Украинские бойцы разгромили элитную штурмовую группу россиян и смогли остановить вражеское наступление на Авдеевском направлении. Воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили элитную штурмовую группу россиян 15 отдельной гвардейской бригады вместе с техникой. Такого результата удалось достичь благодаря успешным попаданиям роты ударных БПЛА во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".