В частности, в поселок Ласточкино Донецкой области. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Читайте также Безумное количество пехоты, – Третья штурмовая о действиях оккупантов на Авдеевском направлении

"Сейчас я вижу, что российская армия с колес пытается въехать в небольшие населенные пункты, например, Ласточкино, на эйфории от захвата Авдеевки. Авдеевка держалась долго, но угроза окружения, к сожалению, заставила наших военных оставлять эти позиции", – сказал он.

Враг будет растягивать период наступления

Иван Ступак отметил, что россияне с большой надеждой начинали двигаться дальше, но впоследствии, вероятнее всего, будет уменьшение интенсивности боевых действий. Захватчикам нужно будет подтянуть резервы, личный состав, технику, оружие, боеприпасы и так далее.

По его мнению, в марте враг будет продолжать свои наступательные операции и растянет их до мая. Ведь в период перед президентскими "выборами", инаугурации Владимира Путина в России очень положительно будут воспринимать любые продвижения.

В период март – середина марта, вероятнее всего, россияне еще будут продолжать свои наступательные операции. Я считаю, что период наступления оккупанты попытаются растянуть еще до мая. Потому что в это время очень хорошо воспринимаются любые победы,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Российские паблики пишут, что после якобы "захвата Крынок" оккупантами некоторые командующие поехали в Москву получать награды и звания.

Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости