За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте

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Враг штурмовал позиции в районе Бердичев: смотрите на карте

Россияне атаковали в районе Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийских средствах, 3 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.