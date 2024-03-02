За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийских средствах, 3 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.