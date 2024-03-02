За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка – Луганской.

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Сили обороны отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага возле Андреевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Враг штурмовал позиции в районе Бердичев: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне атаковали в районе Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Ореховском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник наступательных или штурмовых действий не вел.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийских средствах, 3 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.