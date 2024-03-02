Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка – Луганської.

Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Андріївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Ворог штурмував позиції в районі Бердичів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни атакували в районі Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних чи штурмових дій не вів.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу в техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.