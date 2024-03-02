Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки ворога біля Андріївки: дивіться на карті

Ворог штурмував позиції в районі Бердичів: дивіться на карті

Росіяни атакували в районі Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу в техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.