Наші захисники та захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

До речі Ворог перекидає свої резерви: яка тактика росіян в районі Бахмута

Карта бойових дій

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність аби не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку окупанти здійснили 4 атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, успіху не мали.

На Лиманському Сили оборони відбили 8 атак агресора в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

Ситуація на полі бою: дивіться карту

На Бахмутському ЗСУ відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському – відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Там окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському ворог провів 4 атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області. Успіху не мав.

На Херсонському Сили оборони продовжують утримання позицій. Агресор здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Українські воїни потужно нищать окупантів