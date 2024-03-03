Наші захисники та захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Карта бойових дій

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Українські воїни потужно нищать окупантів

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
  • Повітряні Сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу ворога.