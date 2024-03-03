Наші захисники та захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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Ворог перекидає свої резерви: яка тактика росіян в районі Бахмута Карта бойових дій На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність аби не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. На Куп'янському напрямку окупанти здійснили 4 атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, успіху не мали. На Лиманському Сили оборони відбили 8 атак агресора в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Ситуація на полі бою: дивіться карту На Бахмутському ЗСУ відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. На Авдіївському – відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Там окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Оріхівському ворог провів 4 атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області. Успіху не мав. На Херсонському Сили оборони продовжують утримання позицій. Агресор здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Українські воїни потужно нищать окупантів Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу ворога.