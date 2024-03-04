Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Окупанти намагалися штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Лінія фронту на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Які втрати у ворога

  • Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
  • Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
  • З 24 лютого 2022 року втрати ворога вже сягнули 417 950 одиниць особового складу.