Протягом минулої доби зафіксовано 74 бойові зіткнення. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.

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Ситуація на фронті

Росія намагалася штурмувати на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Окупанти атакували на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на Авдіївському напрямку: показуємо на карті

Окупанти штурмують Новомихайлівку: показуємо на карті

Втрати ворога

  • За минулу добу українські захисники знищили 1700 окупантів, а також десятки одиниць техніки. Загальні втрати ворога складають 419 тисяч бійців, а також 56 одиниць військової техніки.
  • Також стало відомо, що росіяни втратили ще один корабель. У мережі поширюють відео, на якому видно ураження корабля "Сергій Котов". За інформацією ЗМІ, на кораблі перебувало було 80 осіб екіпажу. Це судно окупанти використовували як військове. Зокрема, корабель міг транспортувати крилаті ракети типу "Калібр".