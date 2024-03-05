За прошедшие сутки зафиксировано 74 боевых столкновения. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.

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Ситуация на фронте

Волынское и Полесское направления. Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Купянское направление. Враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Россия пыталась штурмовать на Купянском направлении: смотрите на карте

Лиманское направление. Нашими воинами отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Оккупанты атаковали на Лиманском направлении: смотрите на карте

Бахмутское направление. Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

Авдеевское направление. Нашими защитниками отражено 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении: показываем на карте

Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты штурмуют Новомихайловку: показываем на карте

Ореховское направление. Враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Херсонское направление. Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

Потери врага