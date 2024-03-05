За прошедшие сутки зафиксировано 74 боевых столкновения. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.

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Потери врага

  • За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1700 оккупантов, а также десятки единиц техники. Общие потери врага составляют 419 тысяч бойцов, а также 56 единиц военной техники.
  • Также стало известно, что россияне потеряли еще один корабль. В сети распространяют видео, на котором видно поражение корабля "Сергей Котов". По информации СМИ, на корабле находилось было 80 человек экипажа. Это судно оккупанты использовали как военное. В частности, корабль мог транспортировать крылатые ракеты типа "Калибр".