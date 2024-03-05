По состоянию на утро 5 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 419 тысяч бойцов. Кроме того, у оккупантов минус более 56 тысяч единиц техники, передает 24 Канал.
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Потери агрессора
- Личного состава – около 419 020 (+1070) человек,
- танков – 6657 (+9),
- боевых бронированных машин – 12688 (+28),
- артиллерийских систем – 10258 (+48),
- РСЗВ – 1007 (+3),
- средств ПВО – 700 (+2),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18),
- крылатых ракет – 1917 (+1),
- кораблей/катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13423 (+49),
- специальной техники – 1630 (+9).
Потери России / Инфографика 24 Канала