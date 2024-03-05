Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Также в ISW назвали еще одну из возможных причин, передает 24 Канал.

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Скрыли данные, чтобы предотвратить социальное недовольство

Аналитики отметили, что российское правительство скрыло данные о получателях услуг социальной поддержки в 2022 году, вероятно, чтобы скрыть потери, понесенные в первый год полномасштабной войны против Украины. Или же чтобы скрыть неспособность правительства выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.

Российское оппозиционное издание "Верстка" провело расследование Единой государственной информационной системы социальной обеспечения. 4 марта сообщило, что ЕГИССО скрыла данные о получателях социальных выплат в 2022 году.

Журналисты отметили, что часть скрытых данных содержит информацию, которая может выявить масштабы потерь России в Украине, например показатели о "вдовах военнослужащих, погибших во время прохождения военной службы" и "граждан, получивших ранения, контузии, травмы и увечья при исполнении обязанностей военной службы".

Возможно, ЕГИССО скрыла эту информацию, чтобы предотвратить социальное недовольство, возникшее вокруг сообщений о потерях россиян в Украине, и решила поделиться этой информацией только в 2023 и 2024 годах, когда линия Кремля относительно потерь России несколько консолидировалась, чтобы устранить социальные шоки,

– отметили в ISW.

Также аналитики предположили, что Кремль скрыл данные социальных служб за 2022 год, чтобы скрыть свои проблемы с предоставлением обещанных мер социальной поддержки различным лицам, особенно тем, кто пострадал в первый год полномасштабной войны.

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