Кроме того, денежные компенсации для семей погибших и раненых также внести свой вклад в увеличение благосостояния населения. Об этом сообщает Институт изучения экономик с рынками BOFIT.

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Какие регионы России стали богаче

Прирост на банковских счетах в Алтае составил 18,95%, Бурятии – на 33,26%, а в Тыве – на рекордные на рекордные 57,57%.

Автор аналитической записки отметил, что такой резкий прирост средств у жителей этих регионов объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне с Украиной. Свою лепту также внесли так называемые "гробовые" выплаты семьям погибших и раненых.

Обратите внимание! Алтай, Бурятия и Тыва входят в список самых бедных российских регионов. Именно на такие приходится наибольшая доля потерь среди российских военных, участвующих во вторжении в Украину.

Проведенный анализ Лауры Соланко обнаружил устойчивую связь между увеличением благосостояния населения России и участием регионов в войне, сравнивая те регионы, где наблюдается самый высокий прирост средств на счетах, с теми, которые отправили больше всего мобилизованных лиц.

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