Крім того, грошові компенсації для родин загиблих та поранених також зробити свій внесок у збільшення добробуту населення. Про це повідомляє Інститут вивчення економік з ринками BOFIT.
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Які регіони Росії стали багатшими
Приріст на банківських рахунках в Алтаї склав 18,95%, Бурятії – на 33,26%, а в Тиві – на рекордні 57,57%.
Автор аналітичної записки зазначив, що такий різкий приріст коштів у жителів цих регіонів пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Свою лепту також внесли так звані "гробові" виплати родинам загиблих та поранених.
Проведений аналіз Лаури Соланко виявив сталий зв'язок між збільшенням добробуту населення Росії та участю регіонів у війні, порівнюючи ті регіони, де спостерігається найвищий приріст коштів на рахунках, з тими, які відправили найбільше мобілізованих осіб.
Втрати росіян: останні новини
- 27 лютого російські партизани з руху "Екстреміст" повідомили, що в Красноярську вбили окупанта Сергія Конкєєва. Чоловік винен у вбивствах полонених та пишався своєю участю в цих злочинах.
- Також цього дня стало відомо, що українські захисники приземлили два російські Су-34. Про успішну роботу ЗСУ повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
- Загалом ж протягом доби було ліквідовано 1060 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 412 610 особового складу та тисячі одиниць військової техніки.