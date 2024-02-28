Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 412 610 особового складу. Окрім того, окупанти також втратили тисячі одиниць різної техніки.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 412 610 (+1060) осіб,

танків – 6 570 (+14),

бойових броньованих машин – 12 508 (+14),

артилерійських систем – 1 029 (+20),

РСЗВ – 1 000 (+0),

засоби ППО – 688 (+2),

літаків – 342 (+2),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 753 (+24),

крилаті ракети – 1 912 (+0),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 112 (+47),

спеціальна техніка – 1594 (+6).



Актуальна статистика втрат Росії станом на 28 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби авіація Сили оборони завдали ударів по 19 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також українські захисники приземлили 4 ворожі розвідувальні дрони та знищили 2 радіолокаційні станції.

У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога

Росія вже втратила понад 412 тисяч особового складу у повномасштабній війні. Речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов пояснив, що у цю статистику рахують як загиблих, так і поранених окупантів.

Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо – це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме – безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога,

– пояснив Ковальов.

До слова, під час пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський повідомив, що у повномасштабній війні загинуло близько 180 тисяч російських військових.