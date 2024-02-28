Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 412 610 особового складу. Окрім того, окупанти також втратили тисячі одиниць різної техніки.
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Актуальна статистика втрат
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 412 610 (+1060) осіб,
- танків – 6 570 (+14),
- бойових броньованих машин – 12 508 (+14),
- артилерійських систем – 1 029 (+20),
- РСЗВ – 1 000 (+0),
- засоби ППО – 688 (+2),
- літаків – 342 (+2),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 753 (+24),
- крилаті ракети – 1 912 (+0),
- кораблі /катери – 25 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 112 (+47),
- спеціальна техніка – 1594 (+6).
Актуальна статистика втрат Росії станом на 28 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Окрім того, протягом минулої доби авіація Сили оборони завдали ударів по 19 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також українські захисники приземлили 4 ворожі розвідувальні дрони та знищили 2 радіолокаційні станції.
У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога
Росія вже втратила понад 412 тисяч особового складу у повномасштабній війні. Речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов пояснив, що у цю статистику рахують як загиблих, так і поранених окупантів.
Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо – це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме – безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога,
– пояснив Ковальов.
До слова, під час пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський повідомив, що у повномасштабній війні загинуло близько 180 тисяч російських військових.