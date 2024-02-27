Речник Генерального штабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Ковальов наголосив, що мова саме про загальні втрати противника.

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"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо – це саме загальні втрати", – зазначив Ковальов.

Вони складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій, а саме: безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога.

І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 41 2400 осіб вбитими та пораненими.

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