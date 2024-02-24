Головний міжнародний кореспондент CNN Метью Ченс у своєму матеріалі визнав, що він був серед тих людей, які помилилися щодо ймовірності повномасштабного вторгнення Росії в Україну через безрозсудність такого рішення з боку Кремля. Однак він зауважив, що ці скептики певною мірою теж мали рацію, бо ця війна довела цілу низку прорахунків російського диктатора Владіміра Путіна.

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Що передувало вторгненню

У матеріалі зауважується, що мало хто міг зрозуміти, чому Путін, який підтримує образ розважливого лідера Росії, пішов на таку ризиковану військову авантюру, особливо коли проста загроза вторгнення в Україну вже давала свої результати. Адже американський президент Джо Байден зустрічався з Путіним на саміті та називав США та Росію двома великими державами, тим самим підносячи російського диктатора після того, як попередні президентські адміністрації США намагалися применшити позиції та вплив Росії.

Крім того, за декілька днів до російського вторгнення Вашингтон запропонував Москві прагматичну оцінку проблем безпеки країни-агресорки, сигналізуючи про відкритість до компромісу. Спрямувати російські сили проти однієї з найбільших постійних армій регіону – ЗСУ – здавалося нетиповою для Москви безрозсудністю, а тому малоймовірною.

Де Путін прорахувався

Автор матеріалу нагадав про головні прорахунки Путіна. Так, Росія досі евфемістично називає своє повномасштабне вторгнення "спеціальною військовою операцією". Хоча це є кровопролиттям катастрофічних масштабів, якого в Європі не бачили поколіннями.

Навіть скромні оцінки свідчать про сотні тисяч загиблих і поранених з обох сторін. Невеликі досягнення (для Росії – 24 Канал), такі як нещодавнє захоплення Авдіївки, обійшлися величезною ціною,

– пише автор.

Російська армія, яка раніше мала визнання, виявилася надзвичайно неготовою та вразливою до сучасної зброї в руках рішучого українського опору. На думку журналіста, навіть якщо російсько-українська війна завершиться завтра, то для відновлення сили та чисельності армії країни-агресорки знадобляться багато років.

Крім того, Росія стала країною, проти якої міжнародна спільнота застосувала найбільші санкції. Суд у Гаазі визнав Путіна винним у воєнних злочинах та видав ордер на його арешт.

Ще Росія спотворилася зсередини за 2 роки повномасштабної війни. Сотні тисяч росіян втекли за кордон, щоб уникнути призову. Розчарування тим, як ведеться війна, спровокувало збройне повстання з боку ПВК "Вагнера". Озброєні найманці Євгенія Пригожина вирушили на Москву та кинули безпрецедентний виклик Кремлю. Також нещодавно помер у колонії Олексій Навальний, якого автор називає найгучнішим критиком Путіна. На тлі ширшого придушення інакомислення Росія ще більше занурилася в ізоляцію та темряву.

Автор нагадав про Чечню, Грузію, участь Росії у війни в Сирії та назвав на тлі цього події 24 лютого 2022 року переломним моментом.

Справа не тільки в тому, що Путін прорахувався у своїх амбіціях завоювати Україну, але й в тому, що замість очікуваної ним обмеженої кампанії нині триває безстрокова війна. Скоріше, його повномасштабне вторгнення в Україну стало моментом, коли Путін нарешті відмовився від будь-якої подоби кооперації із Заходом і будь-якого удавання того, що незгода та критика всередині цієї країни (Росії – 24 Канал) будуть толеруватися,

– мовиться у матеріалі.

Через 2 роки після повномасштабного вторгнення Путін посилює контроль над своєю владою та змушує опонентів мовчати. Заплановані у березні 2024 року вибори мають підтвердити 5-й президентський термін російського диктатора. У приватних розмовах чимало росіян тихо сподіваються на зміни курсу Росії. Однак мало хто вірить, що це станеться нині чи навіть скоро.