Кремлівський диктатор своїми діями вже безліч раз довів, що найбільшу за територією державу очолює неадекватна людина. Зеленський також наголосив, що наразі світові лідери бояться кардинальних змін у Росії.

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Світ боїться, що Путін втратить владу

Наразі світ з острахом сприймає можливість змін в Росії та ймовірність втрати Путіним влади. Однак Зеленський заявив, що війна може завершитися лише тоді, коли до світової спільноти прийде усвідомлення, що російський диктатор є серйозною загрозою для існування всього світу.

Світ не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. І Сполучені Штати, і європейські країни, і Глобальний Південь можуть вибирати. Путін перетнув усі "червоні лінії". Він неадекватна людина, він є загрозою для всього світу, оскільки він спробує знищити НАТО. І коли світ це зрозуміє, тоді все – у цей момент війна закінчиться,

– наголосив Зеленський.

Зеленський запросив Байдена і Трампа в Україну

Володимир Зеленський запросив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та лідера республіканської партії Дональда Трампа відвідати Україну. Глава держави пояснив, що це може допомогти політикам усвідомити, хто почав цю війну

Зеленський наголосив, що він радий бачити всіх кандидатів і людей, які ухвалюють рішення або можуть їх підтримати, щоб вони могли зрозуміти, що означає війна в Україні.

Президент висловився про ситуацію на фронті