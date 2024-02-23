Президент України Володимир Зеленський запросив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та лідера республіканської партії Дональда Трампа відвідати Україну, щоб побачити війну на власні очі. За його словами, це може допомогти політикам усвідомити, хто розпочав цю війну.
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Кандидати в президенти США мають приїхати в Україну
Зеленський наголосив, що він радий бачити всіх кандидатів і людей, які ухвалюють рішення або можуть їх підтримати, щоб вони могли зрозуміти, що означає війна в Україні.
Український лідер зауважив, що це допоможе їм усвідомити, що відбувається навколо. Він сказав, що Україна була та залишається чудовою країною, однак на війні "це інша картина інше життя".
Кандидати (в президенти США - 24 Канал) мають приїхати і побачити людей, просто побачити їх на вулицях,
– зазначив Зеленський.
ЄС готує план щодо допомоги Україні, якщо до влади прийде Трамп
- Посадовці Євросоюзу прискіпливо слідкують за ходом передвиборчих перегонів у США. У ЄС вже готують запасний план, якщо Дональд Трамп прийде до влади та продовжить свою теперішню риторику.
- Чиновники побоюються, що другий строк скандального експрезидента може призвести до відмови від допомоги Україні. За словами співрозмовника журналістів, вони повинні сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Він додав, що такий сценарій включатиме припинення підтримки України та дозвіл Путіну дестабілізувати регіон.
- Водночас інші чиновники переконані, що необхідно зафіксувати зобов'язання США перед виборами в листопаді. Високопоставлені політики США кажуть, що вони в змозі прийняти рішення, що допоможуть стримати майбутню адміністрацію президента.