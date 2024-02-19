Чиновники побоюються, що другий строк скандального експрезидента може призвести до відмови від допомоги Україні. Особлива тривога у них виникла після того, як Трамп заявив, що заохочуватиме Росію "робити все, що їм заманеться" з членами НАТО, які не витрачають достатньо на оборону.

Дивіться також Старий і Карлсон: покроковий розбір усієї історичної маячні Путіна в провальному інтерв'ю

Новий план від ЄС

Коли колишній і, можливо, майбутній лідер вільного світу каже, що він буде сидіти склавши руки і спостерігати, як Росія нападе на союзників по НАТО, ми повинні переосмислити, як можуть виглядати зобов'язання США щодо Європи і України,

– наголошує один з європейських посадовців.

За словами співрозмовника журналістів, вони повинні сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Він додав, що такий сценарій включатиме припинення підтримки України та дозвіл Путіну дестабілізувати регіон.

Саме тому європейські посадовці приватно працюють над створенням загальноконтинентального доповнення до НАТО. Воно мало б працювати узгоджено з Альянсом, однак у разі скасування гарантій могло б слугувати альтернативою.

Водночас інші чиновники переконані, що необхідно зафіксувати зобов'язання США перед виборами в листопаді. Високопоставлені політики США кажуть, що вони в змозі прийняти рішення, що допоможуть стримати майбутню адміністрацію президента. Деякі структури говорять про зобов’язання щодо довгострокової військової допомоги Україні. Наприклад, вони вимагатимуть звітів – це може викликати політичні незручності у Трампа, якщо він вирішить відмовитися від допомоги України.

Дональд Трамп і НАТО