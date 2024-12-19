Експосол України в США Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу пояснив, що така заява Дональда Трампа свідчить про незавершеність роботи української дипломатії. Наразі посольству України у Вашингтоні та МЗС України потрібно зробити все можливе, щоб Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення на інавгурацію.

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Воно має бути передане виключно дипломатичними каналами та належно оформлене.

Не можна обмежуватися такими фразами, як: "хай приїжджає". Так не буває. Це дуже неприємна відповідь. Але ще є час, і ситуацію можна врегулювати. Незапрошення президента України було б помилкою для США – вони це прекрасно розуміють. Можливо, це пов’язано з особистими мотивами, і Трамп хоче, щоб надійшло якесь прохання. Але ж наша делегація вже була у Вашингтоні. Я думав, що це питання вже вирішено,

– розповів Валерій Чалий.

Чалий також зазначив, що навіть якщо Трамп вирішить запросити лише частину країн, Україна обов’язково має бути серед них.

Як Україні отримати запрошення

"Я впевнений, що запрошення буде. Якщо ж цього не станеться, то я відверто скажу, що це стане свідченням слабкості української дипломатії", – наголосив експосол України у США.

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Останні інавгурації у США зазвичай проводилися на рівні послів, тобто на захід запрошували не лідерів демократичних країн, а їхніх представників в Америці. Водночас Валерій Чалий зауважив, що цього року є інформація про зміну процедури – деякі президенти вже отримали офіційні запрошення.

"Логічно було б запросити всіх партнерів США, лідерів демократичних країн. Буде неправильно, якщо президент Зеленський не буде запрошений. Це важливий напрямок і додаткова зустріч із новим президентом США – те, що Україні зараз потрібно", – підсумував експосол.