Экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала объяснил, что такое заявление Дональда Трампа свидетельствует о незавершенности работы украинской дипломатии. Сейчас посольству Украины в Вашингтоне и МИД Украины нужно сделать все возможное, чтобы Владимир Зеленский получил официальное приглашение на инаугурацию.

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Оно должно быть передано исключительно по дипломатическим каналам и должным образом оформлено.

Нельзя ограничиваться такими фразами, как: "пусть приезжает". Так не бывает. Это очень неприятный ответ. Но еще есть время, и ситуацию можно урегулировать. Неприглашение президента Украины было бы ошибкой для США – они это прекрасно понимают. Возможно, это связано с личными мотивами, и Трамп хочет, чтобы поступила какая-то просьба. Но ведь наша делегация уже была в Вашингтоне. Я думал, что этот вопрос уже решен,

– рассказал Валерий Чалый.

Чалый также отметил, что даже если Трамп решит пригласить только часть стран, Украина обязательно должна быть среди них.

Как Украине получить приглашение

"Я уверен, что приглашение будет. Если же этого не произойдет, то я откровенно скажу, что это станет свидетельством слабости украинской дипломатии", – подчеркнул экс-посол Украины в США.

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Последние инаугурации в США обычно проводились на уровне послов, то есть на мероприятие приглашали не лидеров демократических стран, а их представителей в Америке. В то же время Валерий Чалый отметил, что в этом году есть информация об изменении процедуры – некоторые президенты уже получили официальные приглашения.

"Логично было бы пригласить всех партнеров США, лидеров демократических стран. Будет неправильно, если президент Зеленский не будет приглашен. Это важное направление и дополнительная встреча с новым президентом США – то, что Украине сейчас нужно", – подытожил экс-посол.