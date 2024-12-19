Зеленский заявил, что Трамп является крепким человеком и он хотел бы, чтобы новоизбранный президент США был на нашей стороне. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что Зеленский говорит о Трампе

Президент Украины рассказал, что уже "считает время" до того, как встретится с Трампом и расскажет ему обо всех деталях войны с Россией.

Я бы хотел поговорить о различных деталях этой войны, потому что он не был в этой войне, он не был президентом,

– говорит Зеленский.

Он добавил, что хочет поговорить с Трампом, услышать его взгляды и поделиться своими взглядами. Зеленский отметил, что надеется на понимание новоизбранного президента Соединенных Штатов, ведь Путин одинаково опасен для всех.

Украинский президент отметил, что вся война зависит от прочности украинцев и именно это является приоритетом. А также добавил, что несмотря на попытки Трампа быстро завершить войну, он не поддерживает такого решения, потому что Путин может вернуться.