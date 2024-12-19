Зеленський заявив, що Трамп є міцною людиною і він хотів би, щоб новообраний президент США був на нашому боці. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що Зеленський каже про Трампа
Президент України розповів, що вже "рахує час" до того, як зустрінеться з Трампом та розкаже йому про всі деталі війни з Росією.
Я б хотів поговорити про різні деталі цієї війни, тому що він не був в цій війні, він не був президентом,
– каже Зеленський.
Він додав, що хоче поговорити з Трампом, почути його погляди та поділитися своїми поглядами. Зеленський зазначив, що сподівається на розуміння новообраного президента Сполучених Штатів, адже Путін є однаково небезпечним для всіх.
Український президент зауважив, що вся війна залежить від міцності українців і саме це є пріоритетом. А також додав, що попри намагання Трампа швидко завершити війну, він не підтримує такого рішення, тому що Путін може повернутися.