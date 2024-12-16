Під час виступу в місті Палм-Біч штату Флорида 16 грудня Трамп сказав, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, передає 24 Канал.

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Чому Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію

Дональд Трамп сказав, що наразі не запрошував Зеленського на свою інавгурацію. Проте хоче, щоб український лідер був присутнім на заході.

Але якщо він захоче прийти, я б хотів, щоб він прийшов. Я маю на увазі, що не запрошував його в Парижі,

– каже Трамп.

Зауважимо, що на інавгурації президентів США нечасто присутні лідери іноземних держав. Водночас рішення про те, кого запрошувати ухвалює саме команда майбутнього президента.

Варто зазначити, що російські пропагандистські ЗМІ розповідають про те, що Трамп не запрошував Зеленського на інавгурацію. Проте вони вирішили проігнорувати слова новообраного президента США щодо того, що він готовий прийняти українського главу держави в Сполучених Штатах.

Раніше Трамп запросив на свою інавгурацію президента Китаю Сі Цзіньпіна. Китайська сторона надала відповідь та заявила, що на церемонію приїде делегація високопоставлених китайських чиновників, але без глави КНР.