Власне, Дональд Трамп заявив, що якби Росія напала, то він би не допомагав тим країнам-членам НАТО, які до оборонного бюджету Альянсу не сплачують внески. Ці слова викликали обурення серед світової спільноти. Слова колишнього президента США розкритикували.

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Білий дім розкритикував заохочення вторгнень

Речник Білого дому Ендрю Бейтс наголосив, що жахливе та ненормальне заохочення вторгнень у країни "наших найближчих союзників з боку кривавих режимів". Він додав, що це ставить під загрозу як національну безпеку США, так і глобальну стабільність та економіку всередині держави.

Завдяки досвідченому керівництву президента Джо Байдена НАТО зараз є найбільшою і найважливішою організацією, як ніколи,

– підкреслив він.

В ЄС також розкритикували заяву Трампа

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заяву Дональда Трампа також розкритикував на своїй сторінці у мережі X. За його словами, подібні заяви служать інтересам Владімірові Путіну та його агресії, яку він несе з собою.

Трансатлантичний альянс протягом 75 років підтримує безпеку та процвітання американців, канадців і європейців. Нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність статті 5 служать лише інтересам Путіна. Вони не приносять у світ більше безпеки чи миру,

– наголосив Шарль Мішель.

Він додав, що подібного роду заяви наголошують на тому, що ЄС у терміновому порядку необхідно розвивати свою стратегічну автономію, а також інвестувати кошти у власну оборону. А ще – "зберегти наш Альянс сильним".

Що сказав Столтенберг

Відреагував на заяву Дональда Трампа також генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Yle. Він зауважив, що подібні розмови, в яких можна почути, що члени Альянсу не обороняють один одного, можуть підірвати їхню спільну безпеку. Він також зазначив, що подібні висловлювання загрожують як американським, так і європейським солдатам.

Трамп заохочує Росію до нападу

Під час свого передвиборчого мітингу у Конвеї, штат Південна Кароліна, який відбувся 10 лютого, Дональд Трамп висловив своє занепокоєння щодо допомоги Україні, а також існування НАТО. Останній США зобов'язалися боронити за потреби.

Дональд Трамп розповів, що раніше заявив іншому главі "великої країни", що США під його керівництвом не боронитимуть жодну країну, яку вважатимуть "злочинцем".

Ні, я б вас не захищав. Насправді я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки,

– сказав Трамп.

Опальний політик, який прагне знову стати президентом США, мав на увазі країни, які свої фінансові зобов'язання перед Альянсом не виконали. Мовиться про виділення 2% з ВВП на оборону країн-членів НАТО.