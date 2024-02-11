Мовиться про ті країни, що не виконали фінансові зобов'язання перед Альянсом. Зокрема, це стосується виділення 2% з ВВП на оборону країн-членів НАТО.

Цікаво Трамп образився на всіх: які шанси того, що його не допустять до виборів у США

Трамп зробив нову цинічну заяву про НАТО і Росію

На передвиборчому мітингу, що відбувся в суботу в Конвеї, штат Південна Кароліна, колишній президент Дональд Трамп висловив своє занепокоєння щодо допомоги Україні та існування НАТО – альянсу з 31 країни, який Сполучені Штати зобов'язалися захищати, якщо виникне така потреба.

Під час зустрічі Трамп розповів, що раніше заявив іншому главі "великої країни", що під його керівництвом Сполучені Штати не стануть на захист жодної країни, яку вважатимуть "злочинцем".

Ні, я б вас не захищав. Насправді я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки,

– сказав Трамп.

У відповідь на висловлювання експрезидента Трампа речник Білого дому Ендрю Бейтс висловив глибоке занепокоєння, назвавши акт схвалення вторгнення кривавих режимів на територію наших найближчих союзників "тривожним і ненормальним". Бейтс підкреслив, що такі дії не лише ставлять під загрозу американську національну безпеку, але й дестабілізують глобальну стабільність та негативно впливають на внутрішню економіку.