Речь идет о тех странах, не выполнивших финансовые обязательства перед Альянсом. В частности, это касается выделения 2% из ВВП на оборону стран-членов НАТО.

Интересно Трамп обиделся на всех: каковы шансы того, что его не допустят к выборам в США

Трамп сделал новое циничное заявление о НАТО и России

На предвыборном митинге, состоявшемся в субботу в Конвее, штат Южная Каролина, бывший президент Дональд Трамп выразил свое беспокойство относительно помощи Украине и существования НАТО – альянса из 31 страны, который Соединенные Штаты обязались защищать, если возникнет такая необходимость.

Во время встречи Трамп рассказал, что ранее заявил другому главе "великой страны", что под его руководством Соединенные Штаты не станут на защиту ни одной страны, которую будут считать "преступником".

Нет, я бы вас не защищал. На самом деле я бы поощрял их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета,

– сказал Трамп.

В ответ на высказывания экс-президента Трампа спикер Белого дома Эндрю Бейтс выразил глубокую обеспокоенность, назвав акт одобрения вторжения кровавых режимов на территорию наших ближайших союзников "тревожным и ненормальным". Бейтс подчеркнул, что такие действия не только ставят под угрозу американскую национальную безопасность, но и дестабилизируют глобальную стабильность и негативно влияют на внутреннюю экономику.