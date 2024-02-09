Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, подчеркнув, что Трамп похож на "обиженного диктатора".

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У него есть много факторов, на которые он держит злобу. И сейчас Трамп изо всех сил хочет снова стать президентом США,

Он выглядит так, будто обиделся на всех. Он обиделся на Сенат, Конгресс, на американские СМИ, обиделся на Украину. У него есть много факторов, на которые он держит злобу. И сейчас пытается вернуться в кресло президента,

– сказал Несвитайлов.

Трамп строит свою кампанию на страхах

Как отметил эксперт-международник, Трамп не очерчивает четкие шаги в своей предвыборной программе. Он спекулирует страхом и эмоциями. Из-за этого поднимаются вопросы границы, которая действительно проблемная для нескольких штатов. Также идут постоянные спекуляции о помощи Украине и т.п.

Он говорит, что завершит войну в Украине за 24 часа. Его спрашивают, как это вообще возможно. А он говорит, что "выберете президентом – тогда увидите". И республиканцы сами говорят, что он на них давит. Ему нужно, чтобы голосования на темы границы и Украины шли как можно дольше, чтобы он их использовал в предвыборной кампании,

– сказал Несвитайлов.

Несмотря на это, недавно произошло важное решение от Федерального апелляционного суда США. Там постановили, что Трамп не имеет иммунитета по делу о штурме Капитолия, который произошел в 2020 году. Теперь он на шаг ближе к запрету баллотироваться на выборы. Но не стоит на это сильно надеяться.

Это решение открывает дорожку в Верховный суд. Если докажут, что он был причастен к попытке переворота, то его не допустят к выборам. Вероятность этого до сих пор невысокая. Но она уже выше и даже реалистичная. Потому что защита Трампа базировалась на позиции, что у него был иммунитет. А теперь оказалось, что его нет,

– подчеркнул Несвитайлов.

Заявление Трампа о войне: коротко