Ранее адвокаты Трампа апеллировали к тому, что его поведение во время штурма Капитолия было частью его официальных обязанностей как президента и поэтому защищало его от уголовной ответственности. Экс-президент якобы работал над "обеспечением честности выборов".

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Трамп не имеет иммунитета

Коллегия в составе трех судей Федерального апелляционного суда 6 февраля установила, что Дональд Трамп не имеет иммунитета по делу о штурме Капитолия. То есть он не может воспользоваться преимуществами, что ему давала президентская должность – его могут судить как рядового американца.

Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином со всеми средствами защиты любого другого обвиняемого. Но любой исполнительный иммунитет, который, возможно, защищал его, когда он был президентом, больше не защищает его от этого судебного преследования,

– сообщил суд.

Судьи отметили, что действия бывшего президента Трампа нарушили общепринятые уголовные законы, то есть эти действия должным образом не входили в сферу его законного усмотрения.

Судьи категорически отвергли заявление Трампа о том, что обвинение будет иметь "сдерживающий эффект" для будущих президентов. Адвокаты убеждали, что каждый новый президент сразу будет обвинять бывшего в преступлениях без этого иммунитета. Они утверждали, якобы страх оказаться за решеткой за "официальные действия" мог бы сдерживать будущих лидеров страны в необходимых мероприятиях.

Команда Трампа может обжаловать решение в Верховном суде или сначала попросить апелляционный суд о пересмотре дела полным составом. Если дело окажется в Верховном суде, то рассмотрение растянется на несколько недель, а то и месяцев.

Что известно о деле Трампа