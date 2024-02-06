Раніше адвокати Трампа апелювали до того, що його поведінка під час штурму Капітолія була частиною його офіційних обов'язків як президента і тому захищала його від кримінальної відповідальності. Експрезидент нібито працював над "забезпеченням чесності виборів".

Дивіться також Колючий дріт Трампа: що не так з історією про "війну в Техасі" та масове вторгнення мігрантів

Трамп не має імунітету

Колегія у складі трьох суддів Федерального апеляційного суду 6 лютого встановила, що Дональд Трамп не має імунітету у справі про штурм Капітолія. Тобто він не може скористатися перевагами, що йому давала президентська посада – його можуть судити як пересічного американця.

Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином з усіма засобами захисту будь-якого іншого обвинуваченого. Але будь-який виконавчий імунітет, який, можливо, захищав його, коли він був президентом, більше не захищає його від цього судового переслідування,

– повідомив суд.

Судді зазначили, що дії колишнього президента Трампа порушили загальноприйняті кримінальні закони, тобто ці дії належним чином не входили в сферу його законного розсуду.

Судді категорично відкинули заяву Трампа про те, що звинувачення матиме "стримуючий ефект" для майбутніх президентів. Адвокати переконували, що кожен новий президент одразу звинувачуватиме колишнього у злочинах без цього імунітету. Вони стверджували, нібито страх опинитися за ґратами за "офіційні дії" міг би стримувати майбутніх лідерів країни у необхідних заходах.

Команда Трампа може оскаржити рішення у Верховному суді або спершу попросити апеляційний суд про перегляд справи повним складом. Якщо справа опиниться у Верховному суді, то розгляд розтягнеться на кілька тижнів, а то й місяців.

Що відомо про справу Трампа