Під час заворушень у Вашингтоні, ймовірно, загинули 4 людини. Однак невідомо, чи троє з них брали участь у штурмі Капітолії.

Що відомо про жертв Ймовірно, люди загинули у районі Капітолійського горба. Про це заявив начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті, повідомляє Інтерфакс-Україна. До теми Сутички у Капітолії США: хронологія подій – фото, відео Крім цього, Конті додав, що Роберта Паулз, яку застрелили у Капітолії, була ветераном Повітряних сил США. Заворушення у Вашингтоні: що відомо Протести прихильників республіканця Дональда Трампа спалахнули у Вашингтоні 6 січня, адже в той день мали офіційно оголосити Джо Байдена президентом.

Люди почали штурмувати будинок Конгресу, тож протести переросли у сутички.

Згодом американці таки змогли увірватись до Капітолії. З будівель почали евакуацію чиновників. Засідання Конгресу терміново перервали.

Тоді ж застрелили Паулз та поранили ще кількох людей.

Згодом у Вашингтоні оголосили комендантську годину. Прихильники Трампа покинули Капітолій.

Засідання розпочали знову.