Кількість жертв під час заворушень в США зросла: що відомо
Під час заворушень у Вашингтоні, ймовірно, загинули 4 людини. Однак невідомо, чи троє з них брали участь у штурмі Капітолії.
Що відомо про жертв
Ймовірно, люди загинули у районі Капітолійського горба. Про це заявив начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Крім цього, Конті додав, що Роберта Паулз, яку застрелили у Капітолії, була ветераном Повітряних сил США.
Заворушення у Вашингтоні: що відомо
- Протести прихильників республіканця Дональда Трампа спалахнули у Вашингтоні 6 січня, адже в той день мали офіційно оголосити Джо Байдена президентом.
- Люди почали штурмувати будинок Конгресу, тож протести переросли у сутички.
- Згодом американці таки змогли увірватись до Капітолії. З будівель почали евакуацію чиновників. Засідання Конгресу терміново перервали.
- Тоді ж застрелили Паулз та поранили ще кількох людей.
- Згодом у Вашингтоні оголосили комендантську годину. Прихильники Трампа покинули Капітолій.
- Засідання розпочали знову.
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