Во время беспорядков в Вашингтоне, вероятно, погибли 4 человека. Однако неизвестно, участвовали ли трое из них в штурме Капитолия.

Что известно о жертвах Вероятно, люди погибли в районе Капитолийского холма. Об этом заявил начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти, сообщает Интерфакс-Украина. К теме Столкновения в Капитолии США: хронология событий – фото, видео Кроме этого, Конти добавил, что Роберта Паулз, которую застрелили в Капитолии, была ветераном Воздушных сил США. Беспорядки в Вашингтоне: что известно Протесты сторонников республиканца Дональда Трампа вспыхнули в Вашингтоне 6 января, ведь в тот день должны были официально объявить Джо Байдена президентом.

Люди начали штурмовать здание Конгресса, поэтому протесты переросли в столкновения.

Впоследствии американцы таки смогли ворваться в Капитолий. Из здания начали эвакуацию чиновников. Заседание Конгресса срочно прервали.

Тогда же застрелили Паулз и ранили еще нескольких человек.

Впоследствии в Вашингтоне объявили комендантский час. Сторонники Трампа покинули Капитолий.

Заседание начали снова.