Число жертв во время беспорядков в США возросло: что известно
Во время беспорядков в Вашингтоне, вероятно, погибли 4 человека. Однако неизвестно, участвовали ли трое из них в штурме Капитолия.
Что известно о жертвах
Вероятно, люди погибли в районе Капитолийского холма. Об этом заявил начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти, сообщает Интерфакс-Украина.
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Кроме этого, Конти добавил, что Роберта Паулз, которую застрелили в Капитолии, была ветераном Воздушных сил США.
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- Протесты сторонников республиканца Дональда Трампа вспыхнули в Вашингтоне 6 января, ведь в тот день должны были официально объявить Джо Байдена президентом.
- Люди начали штурмовать здание Конгресса, поэтому протесты переросли в столкновения.
- Впоследствии американцы таки смогли ворваться в Капитолий. Из здания начали эвакуацию чиновников. Заседание Конгресса срочно прервали.
- Тогда же застрелили Паулз и ранили еще нескольких человек.
- Впоследствии в Вашингтоне объявили комендантский час. Сторонники Трампа покинули Капитолий.
- Заседание начали снова.
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