З кінця минулого тижня в російському сегменті мережі триває свято геополітики. Експерти всіх сортів – від колишнього президента Мєдвєдєва до останнього пропагандиста, наввипередки розповідають про апокаліптичний початок нової громадянської війни в США. А деякі віщуни взагалі радісно звітують про старт давно очікуваної Третьої світової, щоправда, видавали за початок катаклізму старі кадри попередніх "прикордонних загострень" (добре, що не кадрів з кінострічки "Сікаріо").

Каталізатором цієї вакханалії, як не важко здогадатися стали новини з Техасу, де місцевий губернатор за наказом Дональда Трампа вирішив пограти м’язами та відмовився виконувати настанови Верховного суду щодо кордону. Ледь не під звуки каверу "Вставай, Техас, вставай, мой край родной".

Що відбувається у Техасі, чому з цього так утішаються росіяни, чи буде у США нова громадянська війна і які наслідки новий етап кризи в США матиме для України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Традиційно неспокій передався і тій частині українського "експертного середовища", яке не може без того, щоб постійно звіряти годинники з Москвою. І ось вже на шпальтах вітчизняних ЗМІ почали з’являтися реляції типу "Нас зливають" та "Пропало все".

Цікаво, що в самому Техасі про громадянську війну 2.0 особливо й не чули. Ба більше, події на кордоні навіть не були серед топтем новин дня у "Штаті самотньої зірки". На це звернув увагу й український кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

Таке враження, що в українському телеграмі події в Техасі наробили більше шуму, ніж у самому Техасі,

– журналіст Остап Яриш про те, як дивляться на події в Техасі у самому Техасі.

Пост журналіста та скріни на тему:

Для багатьох вітчизняних "експертів" його допис прийшовся якраз у розпал так званої "аналітики", яку вже незабаром довелося суттєво коригувати. Нині "експерти" принишкли, але залишилось питання: а що ж це взагалі було? На це й будемо намагатися відповісти.

У чому суть конфлікту в Техасі: коротко про головне

22 січня 2024 року Верховний суд США (той самий, де більшість у республіканців, і який має розв'язати питання участі Дональда Трампа у виборах президента) постановив, що встановлений у штаті Техас на кордоні з Мексикою (протяжністю 48 кілометрів) додатковий колючий дріт є незаконним і має бути знесений.

Демонтаж Суд доручив Прикордонному патрулю – федеральній структурі, підпорядкованій Вашингтону. У відповідь губернатор Техасу Грег Ебботт (звісно ж, представник республіканців) відмовився виконувати розпорядження та послався на право штату на самооборону, прописану в Конституції Техасу 1876 року.

Довідково! Техас – це штат США, що розташований на кордоні з Мексикою. Власне, він колись і належав Мексиці. Проте місцеві фермери вчинили повстання та проголосили незалежність (однією з причин повстання, до речі, було скасування федеральним урядом у Мехіко рабства), а після перемоги у війні з Мексикою домоглися приєднання до США як 28-го штату.

Техас на карті:

Зробив це пан Ебботт дистанційно, адже має важливіші справи – нині губернатор перебуває в Нью-Делі на 7-му економічному форумі "Індія – США".

Демарш губернатора відбувся за активного підбурювання Дональда Трампа (для нього підбурювати до заколоту не є чимось новим), який почав волати про "безпрецедентне вторгнення мільйонів нелегальних мігрантів" і закликав інших губернаторів-республіканців виступити на підтримку Ебботта та надіслати тому загони нацгвардії, які їм підпорядковуються.

Губернатори слухняно підкорилися та виступили майже одностайно – заклик Трампа підтримали 26 з 27 губернаторів штатів, обраних від Республіканської партії, відмовився лише губернатор Скотт з Вермонту.

Фактично всі ці добродії нині відіграють роль VIP-масовки у промо кампанії кандидата в президента США Дональда Трампа.

Чи було "масоване вторгнення" мігрантів?

Ні, Трамп вигадав цю історію й роздмухав буквально на порожньому місці. Скандал із колючим дротом на кордоні в Техасі триває вже багато років й нині заява Ебботта була лише реакцією на рішення Верховного суду.

Цікаво! Колючий дріт на березі Ріо-Гранде почали встановлювати за наказом Ебботта ще в березні 2021 року. Майже три роки, поки тривали суди, Трампа та його прихильників ця ситуація особливо не турбувала.

При цьому ніякого вторгнення немає в природі, які і мільйонів мігрантів, можливо, мова йде про тисячі.

Проте за часів адміністрації Байдена кількісні показники арештів і операцій щодо нелегалів суттєво зросли порівняно з часами Трампа (у 3,5 раза).



Губернатор Техасу "ховається" від "вторгнення" в Індії / Фото з фейсбук-сторінки пана Ебботта

Втім, сам губернатор Ебботт не став "відбивати вторгнення", а поїхав у відрядження до Індії на економічний форум – такого в розпал кризи нині не дозволяє собі навіть мер Києва Віталій Кличко, який раніше дуже полюбляв під час снігопадів залишати межі держави.

Чи буде загострення на кордоні?

Як би не хотілося Мєдвєдєву, але на відтінку 48 кілометрів на кордоні в Техасі вздовж річки Ріо-Гранде ніяких загострень і тим більше пострілів немає – все доволі культурно: федерали проводять демонтаж "колючки", а підлеглі пана Ебботта ставлять нову, оскільки Верховний суд наказав знести, але нічого не говорив про те, щоб не робити нові огорожі.

Водночас президент Байден діє пасивно і намагається не ескалювати (нібито все пройде само по собі), хоча б міг за прикладом президента Ейзенхауера в 1957 році перепідпорядкувати Нацгвардію штату під власний контроль та навести в цьому "шапіто" нарешті лад.

Чому мовчить Байден, до чого тут Україна та що буде далі

Ні, значно цікавіше все проходить у владних кабінетах. І це не надто добрі новини для України. Казус в Техасі пани в Конгресі використали для поглиблення кризи. Спікер Палати Представників Майк Джонсон, розуміючи, що нові загострення та проблеми на тему "кордону" на руку Трампу та сильно б'ють по репутації Байдена, вирішив підвищувати ставки та оголосив, що будь-які угоди про "кордон" будуть заблоковані, оскільки – "мертві у зародку".

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А разом з ними, нагадаємо, "мертве" й фінансування для України, Тайваню та Ізраїлю. І це попри значні поступки від адміністрації Байдена та Сенату, де ще залишилися адекватні представники республіканців.

З цим взагалі цікаво – в обох палатах Конгресу існує двопартійний консенсус щодо допомоги Україні та іншим союзникам США, але рішення про те, що ця допомога має неодмінно йти в пакеті з фінансуванням "Стіни", хоч і не має жодної до цього питання стосунку, все блокує. Намертво.

Отже, фактичне існування України як держави та 40 мільйонів українців стали заручниками недолугої політичної гри в США. Ні, в Штатах не буде громадянської війни, проте є всі шанси на те, поки вони грають у вибори в дусі останніх (поганих) сезонів "Карткового будиночка", у них не залишиться ані союзників, ані авторитету.

Нині за слабкістю США з подивом спостерігають не лише симпатики цієї наддержави, але й вороги. І не можуть повірити своєму щастю.

Втім, найсміливіші з них вже обстрілюють американські кораблі в Аденській затоці та вбивають американських військових у Йорданії, а наймудріші – схоже, мають надію дочекатися, коли води річки понесуть тіло їхнього ворога відповідно до давньої мудрості, яку помилково відносять до Конфуція.

І це відбувається поки чинний президент США нічого не робить або робить взагалі щось не те (наприклад, намагається вбити стратегічно важливу для протистояння з Росією галузь з видобутку та експорту скрапленого природного газу), а його потенційний наступник розповідає чергову маячню.