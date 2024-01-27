Цей виклик перед політичною системою може мати тривалий негативний ефект для внутрішньої стабільності США. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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Про що свідчить протистояння між Вашингтоном і Техасом

Якби конфлікт між крайовою та федеральною владою у США був не настільки гострим, його можна було би вирішити значно швидше. Натомість після того, як губернатора Техасу підтримали всі інші губернатори-республіканці, це є дуже серйозним сигналом для Сполучених Штатів.

"Це є виклик централізованій системі й може призвести до громадянського конфлікту всередині країни, коли влада штатів не підкорятиметься федеральній системі", – зазначив політолог.

Такий розвиток подій є дуже вигідним Дональду Трампу, який на цьому тлі буде посилювати свою агітацію гаслами, що лише він здатен навести лад в Сполучених Штатах. Але в стратегічній перспективі це показує США як слабку країну з точки зору політичної організації.

Зараз американська політична система, яка раніше вчила весь світ найкращим принципам врядування та організації, проходить дуже серйозний тест на стійкість. І якщо Вашингтон не зможе продемонструвати цю стійкість, противники демократії у світі лише посилять свої позиції.

"З'явиться нова пропозиція більш жорсткої та вертикальної політичної системи з силою у руках. З точки зору авторитарних держав, саме сила робить владу, а з точки зору демократичних держав, владу робить свобода.

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