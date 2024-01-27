Цей виклик перед політичною системою може мати тривалий негативний ефект для внутрішньої стабільності США. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк.
Дивіться також "Порохова бочка" на кордоні: у США розгорівся гучний конфлікт між Техасом та урядом Байдена
Про що свідчить протистояння між Вашингтоном і Техасом
Якби конфлікт між крайовою та федеральною владою у США був не настільки гострим, його можна було би вирішити значно швидше. Натомість після того, як губернатора Техасу підтримали всі інші губернатори-республіканці, це є дуже серйозним сигналом для Сполучених Штатів.
"Це є виклик централізованій системі й може призвести до громадянського конфлікту всередині країни, коли влада штатів не підкорятиметься федеральній системі", – зазначив політолог.
Такий розвиток подій є дуже вигідним Дональду Трампу, який на цьому тлі буде посилювати свою агітацію гаслами, що лише він здатен навести лад в Сполучених Штатах. Але в стратегічній перспективі це показує США як слабку країну з точки зору політичної організації.
Зараз американська політична система, яка раніше вчила весь світ найкращим принципам врядування та організації, проходить дуже серйозний тест на стійкість. І якщо Вашингтон не зможе продемонструвати цю стійкість, противники демократії у світі лише посилять свої позиції.
"З'явиться нова пропозиція більш жорсткої та вертикальної політичної системи з силою у руках. З точки зору авторитарних держав, саме сила робить владу, а з точки зору демократичних держав, владу робить свобода.
Як проблема на кордоні США розхитує стабільність держави
- Минулого року губернатор штату Техас на тлі проблем із забезпеченням безпеки кордону з Мексикою розпорядився прокласти багатокілометровий колючий дріт уздовж ріки Ріо-Гранде. Це рішення не було узгоджене із Вашингтоном, і адміністрація Байдена подала прохання до Верховного суду США втрутитись у цю справу.
- 22 січня 2024 року суд постановив, що аргументація Білого дому щодо потреби позбутися цього колючого дроту є справедливою. Відповідно, Техас був зобов'язаний прибрати колючий дріт з берега ріки.
- Однак губернатор штату відмовився це зробити, посилаючись на те, що Техас "має право на самозахист" від нелегальної міграції. Відповідно, в такий спосіб було кинуто виклик не лише адміністрації Байдена, а й судовій системі США.
- Паралельно в Конгресі частина республіканських політиків продовжує наполягати на тому, що пропозиції Байдена щодо регулювання міграції та безпеки південного кордону є недостатніми. Тому після появи рішення Верховного суду дії губернатора Техасу отримали широку підтримку від його однопартійців.
- На тепер це створило патову ситуацію, яка підважує легітимність американських органів влади найрізноманітніших рівнів. Щоб її вирішити, Конгресу потрібно все ж досягти згоди щодо нових прикордонних правил, і деякі сподівання на це все ще лунають від американських політиків.