Цю заяву у своїй соціальній мережі колишній американський президент зробив після рішення Верховного Суду США. У ньому вимагали зняти дротяне загородження довжиною у майже 50 кілометрів. Його встановили у рамках боротьби влади штату Техас з напливом мігрантів з Мексики.

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Трамп закликає штати мобілізуватися

Він просить інші штати відправили до Техасу свої сили, щоб захистити від проникнення нелегальних мігрантів південний кордон Сполучених Штатів.

Раніше губернатор Техасу Грег Ебботт неоднократно заявляв, що адміністрація Джо Байдена неналежним чином охороняє кордони. Це, за його словами, стало причиною сплеску напливу нелегалів.

Згодом національна гвардія Техасу вирішила "захопити" ділянку кордону між США та Мексикою. Ба більше, вона не допустила до неї агентів федеральної прикордонної служби.

Звернімо увагу, що рішення губернатора Техасу Грега Ебботта підтримали 25 губернаторів США. Вони підписали петицію, в якій стали на захист штату та його дій, спрямованих на захист від напливу мігрантів.

Кількість мігрантів різко зросла