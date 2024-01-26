Цю заяву у своїй соціальній мережі колишній американський президент зробив після рішення Верховного Суду США. У ньому вимагали зняти дротяне загородження довжиною у майже 50 кілометрів. Його встановили у рамках боротьби влади штату Техас з напливом мігрантів з Мексики.
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Трамп закликає штати мобілізуватися
Він просить інші штати відправили до Техасу свої сили, щоб захистити від проникнення нелегальних мігрантів південний кордон Сполучених Штатів.
Раніше губернатор Техасу Грег Ебботт неоднократно заявляв, що адміністрація Джо Байдена неналежним чином охороняє кордони. Це, за його словами, стало причиною сплеску напливу нелегалів.
Згодом національна гвардія Техасу вирішила "захопити" ділянку кордону між США та Мексикою. Ба більше, вона не допустила до неї агентів федеральної прикордонної служби.
Звернімо увагу, що рішення губернатора Техасу Грега Ебботта підтримали 25 губернаторів США. Вони підписали петицію, в якій стали на захист штату та його дій, спрямованих на захист від напливу мігрантів.
Кількість мігрантів різко зросла
- Звернімо увагу на дані, наведені виданням CNN. У ньому йдеться про те, що у грудні 2023 року кордон зі США перетнули 225 тисяч людей. Причому це цифра, якої не бачили ще з 2000 року.
- Попередньо, за минулий рік дірява "стіна" дала можливість до Сполучених Штатів перебратися 3 мільйонам людей. Причому нелегали не їхали кудись в глибину країни, а осідали здебільшого у прикордонних штатах. Зокрема, мовиться про Техас.
- Адміністрація Джо Байдена висунула ультиматум владі Техасу. Так, штат отримав 24 години, щоб виконати постанову Верховного Суду. Цей термін добігає свого кінця 26 січня у п'ятницю.
- Зауважимо, що генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон після ультиматуму звинуватив адміністрацію Джо Байдена. Заявив, що вона перебуває у змові з наркокартелями Мексики. Мовляв, її мета – переправлення мігрантів до США за "схемою з оплатою за людину".