Власне, республіканці продовжують наполягати на посиленні кордону з Мексикою. Адже на низці ділянок він практично не укріплений, та й охороняється кепсько. Відтак, мігранти можуть практично безперешкодно потрапляти до США.

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У виданні CNN пишуть, що 225 тисяч осіб перетнули кордон зі США у грудні 2023 року. І це рекордна цифра, якої не бачили ще з 2000 року. Попередньо, за минулий рік дірява "стіна" дозволила перебратися до Сполучених Штатів 3 мільйонам людей. Зрозуміло, що більшість нелегалів не їдуть десь в глибину США, а осідають у прикордонних штатах. Здебільшого мовиться про Техас.

Протистояння штатів на Півночі та Півдні

Власне, південні штати, розташовані на кордоні, як правило, є республіканськими. Відтак, Дональд Трамп та республіканці роблять акцент саме на міграційній політиці зараз, коли свій старт взяла передвиборча гонитва.

Тим часом здебільшого за демократів і Джо Байдена – мешканці північно-східних штатів. Вони до недавнього часу практично не мали клопотів з мігрантами. Ну і, власне, демократи з усіх сил впираються щодо питання зміцнення кордону, а також намагаються уникнути посилення заходів, пов'язаних із нелегальною міграцією.

І тут влада південних штатів, здебільшого мовиться про Техас, вирішила брати ситуацію у свої руки. Вони роблять так, як це свого часу робив самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко проти Польщі та Литви. Власне, техаська влада нелегальних мігрантів, які прибули, організовано переправляє на північ. Спочатку їх везли з допомогою автобусів, а зараз уже використовують літаки.

Ця тактика спрацювала для мешканців Півдня. Адже проблеми з мігрантами на собі відчули мешканці Чикаго та інших міст, розташованих на Півночі США. Місцева влада не має достатньої кількості муніципальних гуртожитків, де могли б селити мігрантів. Відтак, багатьом доводиться жити просто неба.

Влада Нью-Йорка, щоб розв'язати цю проблему, пішла на скорочення виділення коштів на інші міські проблеми. Зокрема, урізали фінансування поліції. Це спричинило іншу загрозу, пов'язану з погіршенням криміногенної ситуації.

Техас проти політики Джо Байдена

Губернатор Техасу Грег Еббот спробував взяти у свої руки стримування потоку нелегальних мігрантів, який не спадає. Для цього він віддав наказ місцевим підрозділам Національної гвардії. Вони повинні контролювати кордон, а також почати будувати укріплення, посилені колючим дротом. Цікаво, що назад на кордон не змогли повернутися федеральні прикордонники. А все тому, що силовики з Техасу їх не впустили.

І хоч Федеральний уряд у судовому порядку добився того, щоб дріт зняли, Техас передавати контроль над кордоном федералам відмовився. За словами губернатора Еббота, штат має повноваження брати під контроль будь-яку географічну точку своєї території. Відтак, незаконними вважати дії місцевої влади не можна.

Тим часом федеральні чиновники владу Техасу звинуватили. Заявили про "демонізацію мігрантів", а також "політизацію питання". Водночас варто звернути увагу, що губернаторові Ебботу адміністрація Джо Байдена висунула ультиматум. Техас отримав 24 години, щоб виконати постанови Верховного Суду США, ухваленої 22 січня. Зокрема, йдеться про передачу федеральному урядові прикордонних патрульних постів. Відповідний термін добігає свого кінця 26 січня у п'ятницю.

Генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон після ультиматуму висунув звинувачення у бік адміністрації Байдена. Каже, що вона перебуває у змові з наркокартелями Мексики. І що, мовляв, мета – переправлення мігрантів до США за "схемою з оплатою за людину".

Звернімо увагу! Влада Техасу минулого тижня заарештувала мігрантів у Шелбі-парку. Вона звинуватила їх у кримінальному порушення кордону. Це стало першим арештом мігрантів відтоді, як штат взявся контролювати територію на американсько-мексиканському кордоні. Новий закон штату також передбачає, що нелегальний в'їзд на територію Техасу вважається державним злочином.

Ден Патрік, лейтенант-губернатор Техасу, звернувся до Байдена та закликав його "відійти з дороги". Еббот же звинуватив Байдена. Каже, що американський лідер відмовляється дотримуватися імміграційного законодавства. Також заявив, що президент США порушує конституційні права на самооборону.

Еббот ще й активував статтю 1 розділу 10 пункту 3 Конституції США. Вона дає дозвіл на оголошення воєнного стану у штаті, а також проведення дій без огляду на федеральний уряд.

Його (Байдена – 24 Канал) дії викликали безпрецедентне вторгнення, від якого ми повинні захищатися,

– наголосив Еббот.

Кевін Стітт, губернатор Оклахоми, відповідну ситуацію назвав "пороховою діжкою".

(Президент США Джо – 24 Канал) Байден опиниться у важкій ситуації, якщо він спробує федералізувати ці війська… Я думаю, що вони опиняться перед складним вибором – захистити свою батьківщину чи дотримуватися вказівок Байдена,

– заявив він.

Що кажуть всередині США

Звернімо увагу, що губернатори 25 штатів підтримали Еббота. Свою позицію вони закріпили документально, підписавши петицію, яка підтримує Техас проти федерального уряду. Позицію Техасу поділяють Айдахо, Вайомінг, Північна Дакота, Небраска, Айова, Міссурі, Луїзіана, Алабама, Джорджія, Південна Кароліна, Огайо, а також інші штати.

Частину місцевої нацгвардії відправити на підтримку Техасу запропонувала губернаторка Південної Дакоти. А це вже штат, що на півночі США. Тим часом губернатор Огайо заявив, що політика Байдена "провальна". З офіційною заявою виступив губернатор Луїзіани Джефф Лендрі. Він заявив, що також підтримує те, що робить Техас.

Солідарність з Техасом висловив також Дональд Трамп. Він також закликав "усі штати розмістити у Техасі свою охорону, щоб запобігти в'їзду нелегалів і вивести їх назад через кордон".

Зауважимо, що дії губернатора Еббота підтримав і опальний мільярдер Ілон Маск.

Техас абсолютно правий. Ця адміністрація (Байдена – 24 Канал) навмисно порушує закон, допомагаючи і заохочуючи нелегальну міграцію в безпрецедентних масштабах,

– заявив він.

Міграційна криза і її вплив на Україну

Здавалося б, міграційна криза – проблема, яка стосується американців. Почасти вона зачіпає відносини між США та Мексикою, а також іншими державами Латинської Америки. Втім, Дональд Трамп зумів зробити так, щоб ця проблема отримала зв'язок з військовою допомогою для нашої держави.

Власне, у жовтні 2023 року дійшов свого кінця фінансовий рік. А це означає, що разом із ним закінчився річний федеральний бюджет. Й оскільки 2024 рік – рік виборів, то наразі точаться суперечки між республіканцями та демократами. Вони визначають, які статті витрат у новому бюджеті потрібні, а які – ні.

Й оскільки між республіканцями та демократами точиться протистояння, то перші намагаються "зрізати" якомога більше статей витрат, запропонованих другими. Власне, вони виступають проти нової програми фінансування військової допомоги Україні.

На думку республіканців, першочергово мають спрямувати кошти, щоб зміцнити кордон з Мексикою. І щойно це зроблять, тоді вже можна буде говорити про допомогу Україні та виділення фінансів на інші програми.

Тож, Джо Байден зробив пропозицію: він заявив, що витрати на зміцнення кордону, а також програму фінансування військової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню можна ухвалити одним пакетом. Правда, вже майже чотири місяці обговорюють деталі відповідного "пакета". І досі республіканцям і демократам не вдалося дійти згоди. Фінансовий рік у США почався у жовтні 2023 року. Втім, станом на 26 січня повноцінного бюджету так і немає.

Байден готовий на поступки, але...

Джо Байден публічно заявив, що готовий у міграційному питанні піти на поступки. Втім, схоже, це не розв'яже проблему, яка виникла. Так, у середу провели закрите засідання Республіканської партії. Під час нього Мітч Макконелл – один з лідерів – визнав, що проти Угоди між республіканцями та демократами категорично виступив Джо Байден. А саме від цієї угоди залежатиме як фінансування зміцнення кордону, так і виділення коштів для України.

Макконнелл каже, що серед намірів Трампа – використання проблеми нелегальних мігрантів у своїй передвиборній кампанії. Відтак, в його інтересах, щоб відповідну проблему не могли розв'язати щонайменше до президентських виборів у США.

Нагадуємо, що республіканці досі відмовляються схвалювати допомогу для нашої держави. Вони акцентують на тому, що цього не зроблять доти, поки питання кордону з Мексикою не вирішать.

Яким буде розвиток подій далі – складно спрогнозувати. Можна лиш припустити, що напруга утримуватиметься й надалі. Причому може тягнутися і до президентських виборів у США, адже Дональдові Трампу невигідно, щоб ситуацію вдалося залагодити за каденції Джо Байдена.