Это заявление в своей социальной сети бывший американский президент сделал после решения Верховного Суда США. В нем требовали снять проволочное заграждение протяженностью почти в 50 километров. Его установили в рамках борьбы властей штата Техас с наплывом мигрантов из Мексики.

Читайте также "Пороховая бочка" на границе: в США разгорелся громкий конфликт между Техасом и правительством Байдена

Трамп призывает штаты мобилизоваться

Он просит другие штаты отправить в Техас свои силы, чтобы защитить от проникновения нелегальных мигрантов южную границу Соединенных Штатов.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт неоднократно заявлял, что администрация Джо Байдена неправильно охраняет границы. Это, по его словам, стало причиной всплеска наплыва нелегалов.

Позже национальная гвардия Техаса решила "захватить" участок границы между США и Мексикой. Более того, она не допустила к ней агентов федеральной пограничной службы.

Обратим внимание, что решение губернатора Техаса Грега Эбботта поддержали 25 губернаторов США. Они подписали петицию, в которой встали на защиту штата и его действий, направленных на защиту от наплыва мигрантов.

Число мигрантов резко возросло