Этот вызов перед политической системой может иметь продолжительный отрицательный эффект для внутренней стабильности США. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.

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О чем свидетельствует противостояние между Вашингтоном и Техасом

Если бы конфликт между краевыми и федеральными властями в США был не столь острым, его можно было бы решить гораздо быстрее. Вместо этого, как губернатора Техаса поддержали все остальные губернаторы-республиканцы, это очень серьезный сигнал для Соединенных Штатов.

"Это вызов централизованной системе и может привести к гражданскому конфликту внутри страны, когда власти штатов не будут подчиняться федеральной системе", – отметил политолог.

Такое развитие событий есть очень выгодным Дональду Трампу, который на этом фоне будет усиливать свою агитацию лозунгами, что только он способен навести порядок в Соединенных Штатах. Но в стратегической перспективе это показывает США как слабую страну с точки зрения политической организации.

Сейчас американская политическая система, которая раньше учила весь мир наилучшим принципам управления и организации, проходит очень серьезный тест на стойкость. И если Вашингтон не сможет продемонстрировать эту стойкость, противники демократии в мире только усилят свои позиции.

"Появится новое предложение более жесткой и вертикальной политической системы с силой в руках. С точки зрения авторитарных государств, именно сила делает власть, а с точки зрения демократических государств, власть делает свобода", – пояснил Семенюк.

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