Этот вызов перед политической системой может иметь продолжительный отрицательный эффект для внутренней стабильности США. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.
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О чем свидетельствует противостояние между Вашингтоном и Техасом
Если бы конфликт между краевыми и федеральными властями в США был не столь острым, его можно было бы решить гораздо быстрее. Вместо этого, как губернатора Техаса поддержали все остальные губернаторы-республиканцы, это очень серьезный сигнал для Соединенных Штатов.
"Это вызов централизованной системе и может привести к гражданскому конфликту внутри страны, когда власти штатов не будут подчиняться федеральной системе", – отметил политолог.
Такое развитие событий есть очень выгодным Дональду Трампу, который на этом фоне будет усиливать свою агитацию лозунгами, что только он способен навести порядок в Соединенных Штатах. Но в стратегической перспективе это показывает США как слабую страну с точки зрения политической организации.
Сейчас американская политическая система, которая раньше учила весь мир наилучшим принципам управления и организации, проходит очень серьезный тест на стойкость. И если Вашингтон не сможет продемонстрировать эту стойкость, противники демократии в мире только усилят свои позиции.
"Появится новое предложение более жесткой и вертикальной политической системы с силой в руках. С точки зрения авторитарных государств, именно сила делает власть, а с точки зрения демократических государств, власть делает свобода", – пояснил Семенюк.
Как проблема на границе США расшатывает стабильность государства
- В прошлом году губернатор штата Техас на фоне проблем с обеспечением безопасности границы с Мексикой распорядился проложить многокилометровую колючую проволоку вдоль реки Рио-Гранде. Это решение не было согласовано с Вашингтоном, и администрация Байдена подала просьбу в Верховный суд США вмешаться в это дело.
- 22 января 2024 года суд постановил, что аргументация Белого дома о необходимости избавиться от этой колючей проволоки справедлива. Соответственно, Техас был обязан убрать колючую проволоку с берега реки.
- Однако губернатор штата отказался это сделать, ссылаясь на то, что Техас "имеет право на самозащиту" от нелегальной миграции. В соответствии, таким образом был брошен вызов не только администрации Байдена, но и судебной системе США.
- Параллельно в Конгрессе часть республиканских политиков продолжает настаивать на том., что предложения Байдена по регулированию миграции и безопасности южной границы недостаточны. Потому после появления решения Верховного суда действия губернатора Техаса получили широкую поддержку от его однопартийцев.
- Теперь это создало патовую ситуацию, которая поднимает легитимность американских органов власти самых разных уровней. Чтобы ее решить, Конгрессу нужно все же достичь согласия относительно новых пограничных правил, и некоторые надежды на это все еще раздаются от американских политиков.