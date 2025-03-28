Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина в соцсети Х (ранее твитер).

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Атаки врага на энергетику Украины

Литвин сообщил, что в течение последних 24 часов зафиксировано не менее 2 подтвержденных российских ударов.

Только за последние 24 часа уже было по меньшей мере два подтвержденных российских удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины, и это даже без полных отчетов за день,

– говорится в его заметке.

Он добавил, что предотвращение дальнейших подобных атак – это то, за что отвечают партнеры Украины.

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Напомним, что в ночь на 28 марта россияне в очередной раз запускали по Украине ударные БПЛА. Поэтому, известно, что захватчики совершили очередное военное преступление – применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву.

Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.