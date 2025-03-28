Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина у соцмережі Х (раніше твітер).

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Атаки ворога на енергетику України

Литвин повідомив, що протягом останніх 24 годин зафіксовано щонайменше 2 підтверджені російські удари.

Лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України, і це навіть без повних звітів за день,

– ідеться в його дописі.

Він додав, що запобігання подальшим подібним атакам – це те, за що відповідають партнери України.

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Нагадаємо, що в ніч на 28 березня росіяни вкотре запускали по Україні ударні БпЛА. Відтак, відомо, що загарбники здійснили черговий воєнний злочин – застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву.

Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.