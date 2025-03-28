Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу ЗСУ.

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Росіяни атакували "Шахедами" Полтаву

Ввечері 27 березня російські загарбники вкотре атакували "Шахедами" Полтаву.

"Військові Росії продовжують тероризувати цивільне, мирне населення України. Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин – застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву", – ідеться в повідомленні Генштабу.

Російські війська цілеспрямовано завдали ударів по цивільній інфраструктурі та не тільки.

Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості,

– повідомили в Генштабі деталі атаки ворога.

Там наголосили, що російський агресор цинічно продовжує брехати про своє прагнення до миру, водночас далі умисно нападаючи на цивільні об’єкти, піддаючи небезпеці мирне населення.

"Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують і передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне", – резюмували в Генштабі.

Нагадаємо, що росіяни ввечері 27 березня знову вдарилися до терору ударними БпЛА по мирних містах. Під час ворожої атаки вибухи пролунали у Полтаві.