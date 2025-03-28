Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

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Россияне атаковали "Шахедами" Полтаву

Вечером 27 марта российские захватчики в очередной раз атаковали "Шахедами" Полтаву.

"Военные России продолжают терроризировать гражданское, мирное население Украины. Российские захватчики совершили очередное военное преступление – применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву", – говорится в сообщении Генштаба.

Российские войска целенаправленно нанесли удары по гражданской инфраструктуре и не только.

Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности,

– сообщили в Генштабе детали атаки врага.

Там отметили, что российский агрессор цинично продолжает врать о своем стремлении к миру, одновременно дальше умышленно нападая на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население.

"Оккупанты ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты. Наказание неотвратимо", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, что россияне вечером 27 марта снова прибегли к террору ударными БпЛА по мирным городам. Во время вражеской атаки взрывы прогремели в Полтаве.