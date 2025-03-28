Еще поздно вечером противник начал бить "Шахедами" по Полтавщине. В ОВА предупредили, что есть попадания, передает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты имели успех на Курщине, а ВСУ у Торецка и Покровска: анализ фронта от ISW

Последствия вражеского удара

Руководитель ОВА Владимир Когут уточнил, что противник нанес массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской громады. Часть целей была поражена силами и средствами ПВО.

В результате попаданий и падения обломков на 6 различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий.

В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 квадратных метров. По состоянию на 4:00 пожары на всех объектах ликвидированы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГСЧС.

Россияне массированно ударили по Полтавщине / Фото ОВА