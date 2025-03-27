Известно, что также под вражеским обстрелом оказалась железнодорожная инфраструктура города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения местных властей о последствиях атаки.
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Массированный обстрел Херсона
Российские оккупанты днем 27 марта цинично атаковали Херсон. Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил о последствиях действий противника.
Враг массированно накрывает огнем город,
– сообщил Прокудин.
Враг атаковал Херсон: смотрите видео
Он отметил, что есть раненый – "скорая" доставила его в больницу.
Также известно, что вражеская атака унесла жизнь 55-летней женщины. Вскоре стало известно о гибели еще одного человека из-за массированного российского обстрела Херсона. К сожалению, смертельные ранения получил мужчина, который находился на остановке.
Прокудин также сообщил, что под российский обстрел попала бригада скорой помощи, которая помогала раненому. Указывается, что медицинские работники эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их.
Известно, что из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.
Добавим, что херсонские паблики пишут, что во время обстрела города пострадал один из приютов для животных.
Также в Укрзализныце сообщили, что российские захватчики нанесли удар по вокзалу Херсона и прилегающей инфраструктуре.
В компании сообщили, что в результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон – Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа.
К счастью, обошлось без жертв. Работники и пассажиры находились в укрытии. Поврежденный вагон на ближайших станциях заменят на резервный.
По предварительной информации, в здании вокзала выбиты стекла, есть повреждения кабелей электропитания и водоснабжения.
Напомним, что ранее сообщалось, что в результате массированного обстрела со стороны российских оккупационных войск в Херсоне частично исчезло электроснабжение. Поэтому в городе временно остановлено движение троллейбусов.