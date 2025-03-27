Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что в регионе к моменту взрыва была объявлена ​​воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Полтаве

В Полтавской области воздушную тревогу объявили около 18.55. Воздушные силы сначала сообщали о двигавшихся на регион дронах, впоследствии вражеские цели зафиксировали в районе областного центра. Уже в 22:17 появилась информация о взрывах.

В Полтавской общине слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.