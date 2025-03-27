Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: где сейчас звучит тревога
Какие последствия атаки на Запорожье
По предварительной информации от ОВА по российской атаке на Запорожье и Запорожский район, в результате удара возник пожар на территории объекта инфраструктуры, зафиксировали также возгорание дачных домов.
Информация о пострадавших пока не поступала,
– уточнил Иван Федоров.
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.