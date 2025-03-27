Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Какие последствия атаки на Запорожье

По предварительной информации от ОВА по российской атаке на Запорожье и Запорожский район, в результате удара возник пожар на территории объекта инфраструктуры, зафиксировали также возгорание дачных домов.

Информация о пострадавших пока не поступала,

– уточнил Иван Федоров.

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