Російська артилерія пошкодила енергетичну інфраструктуру в Херсоні. Про це український президент повідомив на пресконференції після паризького саміту "Коаліції охочих" у четвер, 27 березня, передає 24 Канал.

Дивіться також Перемир'я у морі викликає багато питань: що не так із домовленостями

Росія порушила режим тиші

Російські військові масовано обстріляли центр Херсону 27 березня, унаслідок чого близько 13:00 в місті частково припинилося електропостачання. Окрім того, постраждав 56-річний чоловік, якого доставили до лікарні.

Цивільне місто – це не поле бою. Цивільні люди втратили енергетику… Я вважаю, що повинна бути реакція США в діях,

– зазначив Зеленський.

Він доручив міністру оборони Рустемові Умєрову підготувати докази порушення російською стороною перемир’я для передачі їх США. Після цього Україна очікуватиме реакції американської сторони.

Окрім того, президент наголосив на недосконалості системи моніторингу дотримання режиму тиші. Цікаво, що за словами Еммануеля Макрона, міністри закордонних справ країн "Коаліції охочих" протягом 3 тижнів підготують власні пропозиції щодо стеження за перемир'ям.