Российская артиллерия повредила энергетическую инфраструктуру в Херсоне. Об этом украинский президент сообщил на пресс-конференции после парижского саммита "Коалиции желающих" в четверг, 27 марта, передает 24 Канал.

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Россия нарушила режим тишины

Российские военные массированно обстреляли центр Херсона 27 марта, в результате чего около 13:00 в городе частично прекратилось электроснабжение. Кроме того, пострадал 56-летний мужчина, которого доставили в больницу.

Гражданский город – это не поле боя. Гражданские люди потеряли энергетику... Я считаю, что должна быть реакция США в действиях,

– отметил Зеленский.

Он поручил министру обороны Рустему Умерову подготовить доказательства нарушения российской стороной перемирия для передачи их США. После этого Украина будет ожидать реакции американской стороны.

Кроме того, президент отметил несовершенство системы мониторинга соблюдения режима тишины. Интересно, что по словам Эммануэля Макрона, министры иностранных дел стран "Коалиции желающих" в течение 3 недель подготовят собственные предложения по слежению за перемирием.