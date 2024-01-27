Соглашение Сената разблокирует возможность оказания помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ожидают, что его обнародуют уже на следующей неделе.

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Соглашение о границе

Известно, что это соглашение предусматривает ряд изменений, в частности, ускорение процесса рассмотрения дел о предоставлении убежища.

CNN отмечает, что "эти детали открывают новое окно в громкие переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев". Лидеры Сената надеются заключить соглашение, разблокировав тем самым оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, "поскольку надвигаются внутренние и международные кризисы".

Новое соглашение создаст давление на республиканцев в Палате представителей. В конце концов, они должны определиться, поддерживают ли они общие договоренности, или отклонить эту договоренность в угоду экс-президенту Дональду Трампу.

Реакция президента США на соглашение сенаторов

По словам Джо Байдена, соглашение является жестким и справедливым.

То, что было обсуждено, если будет принято как закон, станет самым жестким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо был в нашей стране,

– отметил Байден.

Также он добавил, что это даст ему, как президенту, новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она будет переполнена. Он подчеркнул, что, если он получит эти полномочия, то воспользуется ими в день, когда подпишет закон.

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