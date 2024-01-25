Стало известно, что 20 членов комитета поддержали "Акт по возобновлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".

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Итак, если законопроект успешно пройдет все этапы голосования в Сенате и Палате представителей, и получит подпись президента Джо Байдена – это отметится как исторический момент. Следовательно, это станет первым захватом активов ЦБ страны, с которой США не находятся в состоянии войны.

Поддержат ли законопроект далее

Кроме того, Бен Кардин, возглавляющий комитет по иностранным делам Демократической партии в Сенате, выразил оптимизм по поддержке законопроекта. Он подчеркнул, что этот законопроект находит широкую поддержку как у демократов, так и у республиканцев в обеих палатах Конгресса, а также администрации Байдена.

Любопытно! Единственный голос "против" принадлежал сенатору-республиканцу Рендому Полу.

Согласно решению комитета по делам иностранных вопросов Палаты представителей, был принят аналогичный законопроект. Это произошло при широкой поддержке представителей обеих политических партий.

Сенатор Кардин выразил уверенность в том, что Сенат, где большинство принадлежит демократам, и Палата представителей, где преобладают республиканцы – смогут согласовать свои взгляды и разрешить разногласия между двумя законопроектами.

Что известно о замороженных активах России

Напомним, что ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского ЦБ в 2022 году. При этом: