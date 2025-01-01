Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение MeidasTouch в соцсети Х, ранее известной как твитер.

К теме Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

Каким был момент взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

На видео можно увидеть, как около 08:39 по местному времени (18:39 по киевскому) возле отеля Trump International в Лас-Вегасе взрывается автомобиль. Это произошло непосредственно у входа в здание отеля.

Предварительно, в багажнике электроавто были фейерверки, которые сдетонировали. Водитель, по предварительным данным, погиб. Другой версией может быть взрыв аккумулятора в машине.

Момент взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе / Видео с аккаунта MeidasTouch в соцсети Х

В полиции Лас-Вегаса заявили, что сейчас ведет "расследование" инцидента, а пожар на месте происшествия уже ликвидирован.

Пока ни Дональд Трампа, ни Илон Маск не комментировали взрыв машины. В то же время сын новоизбранного президента Эрик Трамп в заметке в соцсети Х заявил, что "безопасность гостей и персонала отеля остаются приоритетом" для сети семьи.

Мы выражаем нашу искреннюю благодарность пожарной службе Лас-Вегаса и местным правоохранительным органам за быструю реакцию и профессионализм,

– написал он.

Возгорание автомобиля возле отеля Трампа / Видео с аккаунта @DarrigoMelanie

К слову, в США также 1 января произошла трагедия в Новом Орлеане. Там мужчина на машине въехал в толпу, в результате чего погибли 10 человек. Его личность уже идентифицировали, а в транспортном средстве обнаружили флаг ИГИЛ и винтовки. Самого подозреваемого ликвидировала полиция.