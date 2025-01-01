Мужчина, которого подозревают в новоорлеанском теракте, также имел с собой флаг ИГИЛ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Федерального бюро расследований и CNN.

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Кого подозревают в теракте в Новом Орлеане

В ФБР рассказали, что человек, который въехал на пикапе в толпу на улице Бурбон в Новом Орлеане, убив по меньшей мере 10 человек и ранив десятки других, был идентифицирован как 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса.

Он был за рулем автомобиля Ford, которая, кажется, была арендованной. Мы (ФБР – 24 Канал) работаем над тем, чтобы подтвердить, как субъект завладел транспортным средством,

– говорится в заявлении.

В бюро отметили, что в машине также был флаг ИГИЛ. Сейчас ФБР работает над определением потенциальных связей и принадлежности мужчины к террористическим организациям.

"Оружие и потенциальное самодельное взрывное устройство были расположены в автомобиле субъекта. Другие потенциальные самодельные взрывные устройства также были расположены во Французском квартале. Взрывотехники специального агента ФБР работают с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы определить, активен ли любой из этих устройств, и, в случае подтверждения, обезвредить их", – отметили в ФБР.

Федеральное бюро расследований также отметило, что расследует инцидент как "террористический акт".

В сети появилось фото вероятного подозреваемого в совершении теракта в Новом Орлеане.



Предполагаемый снимок Шамсуд-Дина Джаббара, которого подозревают в совершении теракта в Новом Орлеане / Фото из соцсетей

Алетея Дункан, помощница ответственного специального агента ФБР, также рассказала, что Джаббар имел навыки обращения с оружием, поскольку десять лет служил в армии США.

Как отреагировали Байден и Трамп на теракт

Президент США Джо Байден выпустил официальное заявление относительно теракта, который произошел в Новом Орлеане. Глава Белого дома отметил, что о ходе дела его постоянно информируют руководство федеральных правоохранительных органов и команда внутренней безопасности.

Я благодарен за смелую и быструю реакцию местных правоохранительных органов в предотвращении еще большего количества смертей и травм. Я приказал своей команде обеспечить доступность всех ресурсов, поскольку федеральные, государственные и местные правоохранительные органы упорно работают над тем, чтобы как можно быстрее разобраться в том, что произошло, и убедиться, что никакой угрозы не осталось,

– отметил Байден.

Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших граждан, отметив, что в США нет оправдания любому насилию, и в Америке не будут терпеть никаких нападений на любое сообщество нации.

Кроме того, уже прокомментировал теракт и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он назвал эту трагедию "чистым злом" и сказал, что его администрация будет полностью поддерживать город Новый Орлеан в расследовании и выздоровлении от этого "акта чистого зла".

"Когда я сказал, что преступники, прибывающие извне, гораздо опаснее, чем преступники в нашей стране, демократы и фейковые СМИ постоянно опровергали это утверждение, но оно оказалось правдой. Преступность в нашей стране достигла беспрецедентного уровня", – написал он в своей соцсети Truth Social.

К слову, в Новом Орлеане в результате теракта, кроме, по меньшей мере, 10 погибших людей, еще 35 получили ранения, среди которых было 2 полицейских. Джаббар сначала въехал в толпу на машине, а затем открыл огонь по людям.